Istituzioni, imprenditori, ricercatori e startupper a confronto con gli studenti molisani

Smart Future Academy, l’innovativo progetto di orientamento dedicato alle scuole molisane, si svolgerà venerdì 10 dicembre

Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, (valido anche ai fini PCTO) che ha come obiettivo aiutarli comprendere cosa vogliono fare da “grandi”, attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. Gli speaker porteranno sul palco virtuale la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo. L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza.

“Questa è la prima edizione di Smart Future Academy in Molise – continua Lilli Franceschetti – siamo molto orgogliosi di poter portare il nostro progetto di orientamento nelle scuole molisane. La partecipazione attiva della Camera di Commercio, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati con risultati al di sopra delle nostre aspettative. Quindi un sincero grazie per aver creduto in questo progetto, a volte visionario, di investire energie e risorse per i giovani, perché noi crediamo siano il miglior investimento per il futuro del nostro Paese.”

La Camera di Commercio del Molise si è fatta parte attiva del progetto Smart Future Academy, valorizzandolo con le proprie competenze in materia di orientamento al lavoro, nella prospettiva di promuovere concrete opportunità di inserimento nell’attuale realtà̀ produttiva e di crescita professionale per gli studenti degli istituti superiori. La prima edizione Smart Future Academy Molise 2021 vede il patrocinio ed il cofinanziamento della Camera di Commercio del Molise che non solo ha sostenuto, ma anche collaborato durante tutta l’organizzazione dell’evento.

“Per la Camera di Commercio del Molise questa prima esperienza rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che abbiamo iniziato insieme ai ragazzi e agli imprenditori che hanno collaborato con noi per il progetto Excelsior, nel quale abbiamo evidenziato, in maniera anche fruibile, quali sono le competenze trasversali richieste dal mondo lavoro oggi e quali le competenze specifiche per quelle figure che, sappiamo proprio grazie al progetto Excelsior, sono di difficile reperimento. Ci è sembrato un momento di fondamentale importanza la possibilità di mettere in comunicazione diretta, anche se online, i due mondi, per far comprendere ai nostri ragazzi quanta varietà c’è nel mondo del lavoro e quanto, ognuno dei mestieri che potranno scegliere, richiederà passione e costanza. In un mondo super competitivo niente è semplice, ma oggi ci sono anche gli strumenti giusti per cercare la soluzione migliore per ciascuno”.

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale e territoriale, con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Isernia, del Comune di Campobasso, con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Coldiretti, CNA, Confcommercio, Federalimentare, Utilitalia, Unione Nazionale Consumatori, EIEF e The Pepegas Team, Camify, Tembo per la regia tecnica e con il sostegno del Consorzio per la Tutela del Grana Padano.

APPUNTAMENTO

Smart Future Academy MOLISE 2021 ONLINE

10 dicembre 2021 dalle 8:15 alle 12:30

Le scuole superiori possono iscriversi sul sito di Smart Future Academy.

Gli speaker Smart Future Academy MOLISE 2021 ONLINE sono: Francesca Colavita – Biologa e virologa; Mario Di Geronimo – Imprenditore e titolare dell’azienda agricola “GLM Tartufi”; Cristian Fracassi – Ingegnere, Inventore, AD Isinnova; Sabrina Lembo – Imprenditore Lembo srl; Vincenzo Longobardi – Manager – Pres. Confindustria Molise; Vincenzo Maresca – Comandante provinciale Arma dei Carabinieri Isernia; Sandra Palombo – Imprenditrice e titolare dell’azienda Tartufi Molise; Alfredo Salvatore – Startupper di processori; Federica Vinci – Teaching Fellow presso Harvard Kennedy School.

Saranno presenti per il saluti istituzionali:

Paolo Spina – Presidente Camera di Commercio Molise; Ramona De Santis – Referente per alternanza-PCTO USR del Molise; Lilli Franceschetti – Presidente di Smart Future Academy.

Il Comitato Scientifico è composto da: Giuseppe Ambrosi (presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo Ambrosi); Sergio Pecorelli (già Rettore Università di Brescia); Maria Ida Germontani (Giurista d’Impresa); Carlo Alberto Pratesi (docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre); Luigi Scordamaglia (amministratore delegano gruppo Cremonini-Inalca, presidente Federalimentare); Lorenzo Maternini (Vicepresidente Talent Garden); Daniele Tranchini (amministratore delegato LaFabbrica); Giovanni Valotti(Docente Università Bocconi e presidente A2A); Enrico Zampedri (amministratore delegato gruppo Metra – già direttore generale Policlinico Gemelli); Giovanni Valotti (Docente Ordinario di Economia delle aziende pubbliche Università Bocconi e Presidente A2A spa); Giuseppe Albeggiani (Management Consultant e Curatore del Master in Management dello Sport e delle Attività Motorie UNIPG).

Associazione Smart Future Academy nasce nel 2016 per iniziativa di Lilli Adriana Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy, bocconiana attivamente coinvolta nel mondo della scuola, insieme a Marco Bianchi Vice presidente, dottore commercialista e consulente aziendale. In soli 5 anni Smart Future Academy ha coinvolto oltre 150 mila studenti e 20 città, attraverso 280 speech, affermandosi come il principale progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie alla collaborazione e al patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni, pubbliche e private.

Per tutti i dettagli visita il sito: https://www.smartfutureacademy.it/evento/molise-2021/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo mail info@smartfutureacademy.it e ufficiostampa@smartfutureacademy.it