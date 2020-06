“Istituzione Consulta della famiglia”, la pdl passa in Commissione: ora arriverà in Aula

Presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda si è tenuta oggi –in modalità videoconferenza- la IV una seduta della IV Commissione permanente che, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere Cefaratti, ha espresso parere favorevole (con tre voti favorevoli, Calenda, Cefaratti e Pallante, e due astenuti, Manzo e Primiani) alla Proposta di legge regionale n. 101 concernente: “Istituzione Consulta della famiglia”. La pdl, di iniziativa dello stesso Presidente Calenda, passa ora all’esame finale del Consiglio regionale.

La Commissione ha poi proseguito la valutazione, che seguirà nelle prossime sedute, della proposta di legge n. 65, “Interventi regionali per il recupero, reimpiego e donazione ai fini del riutilizzo di medicinali per uso umano e per uso veterinario inutilizzati ed ancora in corso di validità”