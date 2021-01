Istituto Pilla di Campobasso, una realtà tra tradizione e innovazione

L’Istituto di Istruzione Secondaria Leopoldo Pilla rappresenta per la città di Campobasso ed i comuni limitrofi una realtà ben radicata negli anni, fortemente caratterizzata da uno stretto e proficuo legame tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro, tra storia e modernità; con il supporto dei laboratori, continuamente rinnovati e valorizzati, degli spazi didattici pensati a misura di studente, del Caffè letterario, aperto all’intera comunità, della grande azienda agraria, si insegna, di generazione in generazione, a gestire e progettare al passo con i tempi e ad amare la natura.

L’Istituto L. Pilla si ramifica in

– Istituto Tecnico Economico

– Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio

– Istituto Professionale Servizi Per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Istituto Tecnico Economico (ex Ragioneria)

L’Istituto Tecnico Economico vanta una lunga tradizione nella formazione di esperti qualificati sia in ambito informatico sia economico e continua, tutt’oggi, a immettere nel mercato del lavoro figure professionali in grado di operare in tali ambiti.

È previsto un biennio comune e la scelta di uno dei seguenti percorsi a partire dal terzo anno:

Sistemi Informativi Aziendali

Amministrazione, Finanza e Marketing

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo

Al termine degli studi il diplomato ha la facoltà di inserirsi nel mondo del lavoro nel fiorente settore dell’informatica oppure negli ampi settori aziendale, turistico, bancario e finanziario, per assumere il ruolo di dipendente nelle amministrazioni pubbliche o private oppure per scegliere un ruolo imprenditoriale.

Inoltre, il diplomato può proseguire gli studi universitari per accedere a qualsiasi corso di laurea, poiché il bagaglio formativo acquisito copre un raggio estremamente ampio, tuttavia ha una formazione specifica per Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria Gestionale, Informatica, Lingue e Letterature Straniere, Mediazione linguistica, Scienze del Turismo.

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometra)

L’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio è una scuola che introduce nel campo dell’edilizia e quindi nel mondo della costruzione, manutenzione e recupero di edifici, tenendo conto del rispetto per l’ambiente.

I diplomati dell’Istituto Tecnico con indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio sono in grado di gestire un cantiere, valutare le costruzioni edilizie, selezionare i materiali da costruzione più adatti ed ecocompatibili, hanno capacità progettuali e sono preparati in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

Possono, inoltre, accedere a tutte le facoltà universitarie avendo, comunque, una formazione specifica per Architettura, Ingegneria, Design.

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

L’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale consente allo studente di sviluppare le competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agro-industriali. L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità.

Durante i primi tre anni di studi, gli studenti seguono un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per conseguire, al termine del terzo anno, la qualifica regionale triennale di Operatore della trasformazione agroalimentare.

I diplomati possono gestire l’azienda agricola, zootecnica e agroalimentare, iscriversi all’Albo provinciale degli Agrotecnici, lavorare nei Centri di Assistenza Agricoli, accedere a tutte le facoltà universitarie avendo, tuttavia, una formazione specifica per Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologia Alimentari,Tecnologie Forestali e Ambientali o Istituti Tecnici Superiori.

È possibile visitare l’Istituto L. Pilla e partecipare ad incontri informativi on line con i docenti delle discipline caratterizzanti i tre indirizzi prenotandosi sul sito www.pillacb.edu.it

