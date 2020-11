Istituto Petrone, chiuse 4 sezioni della scuola dell’infanzia

Istituto comprensivo Petrone, dopo il caso di positività di una insegnante, il dirigente Venditti ha stabilito la chiusura (sino a nuove indicazioni del dipartimento di prevenzione di Campobasso) di 4 sezioni della scuola dell’infanzia. Nello specifico è stata prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione della didattica digitale integrata per le sezioni C, E e H della della scuola dell’Infanzia di via Alfieri e per la sezione G della scuola dell’infanzia di via Pirandello.