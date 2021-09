Istituto di Musica Sacra della Diocesi di Termoli, altri due nuovi diplomati

Venerdì 11 settembre 2021 altri due studenti dell’Istituto di Musica Sacra della Diocesi di Termoli-Larino hanno portato a compimento il loro percorso di studi conseguendo il Diploma.

Nicola Benedetto si è diplomato in Organo liturgico con una tesi dal titolo: “La chiesa di San Matteo Apostolo in Montenero di Bisaccia e i suoi organi: ricostruzione storica degli eventi dalle origini ai giorni nostri”.

Filomena Giorgetti si è diplomata in Canto Liturgico con una tesi dal titolo: “Il culto mariano e le antifone maggiori: un patrimonio della fede”.

Nonostante le problematiche legate alla pandemia si è riusciti a garantire a tutti gli studenti dell’Istituto la possibilità di portare a termine l’anno accademico 2020/2021 con le lezioni in presenza rese possibili dagli ampi spazi a disposizione e dal rispetto di tutte le norme anti-Covid.

L’Istituto di Musica Sacra mira alla formazione di quanti operano o desiderano operare nell’ambito liturgico-musicale, dando ai propri studenti una solida formazione musicale e liturgica. Canto, Organo ed Improvvisazione, Solfeggio, Direzione di Coro, Armonia, Canto Gregoriano, Pastorale della musica e Musicologia Liturgica, Storia della Musica Sacra sono solo alcune delle materie affrontate dagli studenti nel loro percorso di studio: tutto quanto possa servire a formare veri e propri esperti nella Musica Liturgica.

Ai nuovi diplomati va l’augurio che possano essere sempre più strumento di evangelizzazione ed una risorsa per la propria comunità, attraverso il ministero del canto sacro.

Intanto l’Istituto si prepara ad accogliere i nuovi iscritti che, assieme agli altri studenti della scuola ancora impregnati nella loro formazione, inizieranno a breve il nuovo anno accademico. Per informazioni su come iscriversi è possibile visitare il sito www.musicasacratl.it