Istituto Comprensivo F. Jovine di Campobasso, una scuola per star bene: aperte le iscrizioni

La nostra è una scuola che accompagna i piccoli a diventare grandi, a tirare fuori, ciascuno, il meglio di sé, a scoprire ognuno quanto è diverso dall’altro, quanti talenti nascosti ha.

Li accogliamo nei primi anni della loro vita, quando iniziano ad esplorare il mondo con gambe svelte e occhi curiosi e per mano li guidiamo attraverso l’infanzia e l’adolescenza, per lasciarli poi liberi di volare verso un futuro di nuove scelte e nuovi traguardi.

Ci troviamo in una posizione comoda, in una zona non congestionata dal traffico e facilmente raggiungibile sia dal centro cittadino che dai paesi limitrofi.

La Scuola dell’Infanzia è in via Liguria e poco distante, in via Friuli Venezia Giulia, c’è la sede che ospita la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado.

Abbiamo una palestra funzionale sul retro dell’edificio e un ampio parcheggio per accogliere le auto dei genitori degli alunni.

All’ingresso c’è una grande piazza didattica, dove ci incontriamo, studiamo insieme, condividiamo le nostre idee e ascoltiamo quelle degli altri: poeti, attori, professori e tecnici di vari settori.

Poi c’è il palcoscenico dove suona la nostra orchestra, quella dei nostri ragazzi che imparano a suonare il flauto, il pianoforte, il violino, le percussioni. Un’orchestra che esegue brani musicali originali e trascrizioni, diversi per stile e genere musicale. Sempre sul palcoscenico i ragazzi, più e più volte, si sono esibiti in rappresentazioni teatrali, dopo aver animato un laboratorio che ha insegnato loro a guardarsi negli occhi, a fidarsi l’uno dell’altro, per vincere le timidezze e le paure. Il teatro che fa crescere, che educa!

Le nostre aule sono ampie e luminose, si colorano dei nostri lavori e si animano con le lezioni degli insegnanti, ogni giorno. Sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali che consentono di arricchire l’azione didattica con modalità accattivanti ed efficaci.

Aule per i più grandi e aule per i più piccoli: rumorose, ricche di grande curiosità e di tante domande.

Ecco perché non può mancare la parte laboratoriale, quella che ti fa mettere le “mani in pasta”. Coding, robotica, informatica, lingua inglese… Parole nuove e all’avanguardia? Sì, ci piace guardare al futuro e accogliere le sfide del presente.

Dalla realtà alla matematica, dal pensiero computazionale ai robot, cerchiamo di mantenere vivo l’interesse di tutti gli alunni per un mondo che viaggia veloce, ma che ha bisogno di uomini e donne coscienti e pensanti.

E poi c’è anche il nostro giornale, lo “JovineNews”, quello che racconta di noi, della nostra città e della nostra Regione…

Ci piace pensare che ogni bambino, ogni ragazzo riesca a trovare il suo passo nella scuola e nella vita, per cui cerchiamo di ascoltarlo, anche con il supporto di personale specializzato, di fornirgli gli strumenti tecnologici necessari, di rispondere alle sue necessità didattiche e formative con corsi e interventi mirati ed efficaci.

L’Istituto Comprensivo F. Jovine di Campobasso: una scuola per star bene!