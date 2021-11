Istituto Alfano: al via per gli studenti delle terze medie i laboratori del Progetto continuità

Anche quest’anno l’IISS Alfano intende proseguire sulla strada della Continuità intrapresa negli scorsi anni scolastici con le scuole secondarie di primo grado del territorio, proponendo attività laboratoriali per gli alunni delle classi terze al fine di consentire una scelta della scuola secondaria di secondo grado più consapevole. I laboratori didattici si svolgeranno in presenza nei mesi di novembre-dicembre (a partire da lunedì 8 novembre fino a giovedì 9 dicembre 2021) presso le sedi dell’Istituto Alfano e ogni alunno potrà scegliere in base ai propri interessi le seguenti attività: un breve corso di latino (4 incontri); un breve corso di greco (4 incontri); un laboratorio di scienze (un incontro); un laboratorio di disegno (un incontro); un laboratorio di informatica (un incontro); un laboratorio di fisica (un incontro).

Per partecipare i ragazzi dovranno iscriversi ai laboratori accedendo al sito www.iissalfano.edu.it, compilando il modulo di iscrizione riservato alla propria scuola di appartenenza, nel quale sono indicati anche i giorni in cui si svolgeranno, le sedi e tutti gli orari. L’iscrizione si effettua entro il 6 novembre 2021. Nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid sarà assicurato il distanziamento necessario e ad ogni studente sarà richiesto l’uso della mascherina.