Istat, il Molise ha perso nel 2019 altri 3500 abitanti: siamo ad un passo dal baratro

Anche lo scorso anno ci siamo giocati un paese. Sono stati da poco diffusi i dati relativi al bilancio demografico del 2019. Anche per lo scorso anno – ha reso noto Fabrizio Nocera dell’Università degli Studi del Molise – il decremento è stato molto forte: -3.476 residenti (600 in più rispetto al 2018).

La popolazione molisana al 31 dicembre 2019 risultava essere pari a 302.265 (148.764 maschi e 153.501 femmine).

La differenza è dovuta alla negatività del saldo naturale (nati-morti) -1.736 e del saldo migratorio (iscritti-cancellati nella anagrafi comunali) -1.740 (negatività che per la prima volta, non considerando gli anni di forte emigrazione 1951-1971, supera quella naturale).

I comuni con saldo naturale positivo sono stati soltanto 4: Vinchiaturo, Macchia d’Isernia, Pescopennataro e Roccasicura.

I comuni con saldo migratorio positivo sono stati (in ordine crescente): Campomarino, Mirabello Sannitico, Monacilioni, San Martino in Pensilis, Cercemaggiore, Lucito, Limosano, Mafalda, San Giuliano di Puglia, Duronia, Ferrazzano, Pietracupa, Toro, Castelbottaccio, Sant’Elia a Pianisi, Montorio nei Frentani, Vinchiaturo (provincia di CB); Fornelli, Pesche, Agnone, Santa Maria del Molise, Cantalupo nel Sannio, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita. Montaquila, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Castelpizzuto, Vastogirardi, Sessano del Molise (provincia di Isernia).

Undici sono stati i comuni dove non è nato neanche un bambino: (provincia di CB) Castelbottaccio, Molise, Montemitro, Provvidenti, San Biase, Tavenna; (provincia di Isernia) Acquaviva di Isernia, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Stant’Angelo del Pesco.

Il Molise dal 2014 ha perso 12.584 residenti, siamo ad un passo dal baratro.

Nascite al minimo storico, meno arrivi dall’estero e sempre più italiani che emigrano. Questo è il quadro che emerge dal Bilancio demografico nazionale 2019 dell’Istat. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia è diminuita di quasi 189mila unità (188.721). Nel corso dello stesso anno, sono stati iscritti all’anagrafe 420.170 bambini, 19mila in meno rispetto al 2018: è il numero più basso dall’unità d’Italia. L’unica voce che aumenta è quella relativa alle cancellazioni dai registri per il cambio di residenza in un altro Paese (+ 16,1%) con 182.15 richieste. Il Bilancio demografico poi censisce anche le cittadinanze straniere presenti (194) e le aeree più popolate del Paese: Nord-ovest e Sud.

Calo demografico – Il persistente declino iniziato nel 2015 ha già portato a una diminuzione complessiva di quasi 551mila residenti in cinque anni. Il primato negativo spetta al Molise (-1,14%), seguito da Calabria (-0,99%) e Basilicata (-0,97%). All’opposto, cresce la popolazione nelle province di Bolzano e Trento (rispettivamente +0,30% e +0,27%), in Lombardia (+0,16%) ed Emilia-Romagna (+0,09%). Nel corso del 2019 la differenza tra nati e morti (saldo naturale) è ancora in negativo (-214 mila unità) in tutte le Regioni. Unica eccezione la provincia autonoma di Bolzano, che prosegue il suo trend positivo in termini di capacità di crescita naturale. In Italia il tasso di crescita naturale si attesta a -3,6 per mille (a livello nazionale) e varia dal +1,5 per mille di Bolzano al -8,1 per mille della Liguria. Anche Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Molise presentano livelli del saldo naturale particolarmente accentuati, superiori al -5,5 per mille.