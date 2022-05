Istat, il 18% dei molisani fuma: la media è di 12 sigarette al giorno

Il 18% dei molisani over 14, pari a circa 48mila persone, fuma.

Gli ex fumatori, invece, sono il 20,5 (circa 54mila persone) e il 60,4% è non fumatore (160mila).

Questi, alla vigilia della Giornata mondiale senza tabacco promossa dall’Oms, che si celebra il 31 maggio, – riporta l’Ansa Molise – i dati dell’Istat sul fumo in Molise, relativi al 2021.

Dei fumatori molisani, il 97,5%, cioè 46mila persone, fuma sigarette. Il 38% (circa 18mila persone) fuma tra le sei e le dieci sigarette al giorno, il 34,2% (16mila) tra undici e 20, il 20,8% (10mila) fino a cinque sigarette al giorno e il 7% (3mila) oltre 20 al giorno. Il numero medio di sigarette fumate in un giorno da ogni fumatore abruzzese è pari a 12,2.

Stamani, sul tema, l’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato l’allarme: torna a crescere tra entrambi i sessi, per la prima volta dal 2006 in modo cosi significativo, il numero di fumatori in Italia, che sono circa 800mila in più. E’ inoltre triplicato, ha rilevato sempre l’Iss, il consumo di sigarette a tabacco riscaldato.