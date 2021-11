Istanza rigettata, resta in cella a Rebibbia la 27enne accusata di aver massacrato di botte un’anziana

Resterà in carcere a Rebibbia, dove si trova attualmente reclusa, la 27enne arrestata dai carabinieri con l’accusa (in concorso con un’altra ragazza che invece è confinata ai domiciliari) di aver tentato una rapina, il 31 maggio 2021 a Campobasso, ai danni di una anziana. Questa la decisione presa dal giudice che ha rigettato l’istanza presentata dal legale della donna. L’avvocato, intanto, ha già preannunciato che si rivolgerà al tribunale del Riesame. La settimana scorsa, all’esito dell’interrogatorio, l’avvocato aveva sollevato una eccezione chiedendo la revoca o in subordine l’applicazione di una misura meno afflittiva della detenzione in carcere. Le due donne, la primavera scorsa, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, avrebbero spento il contatore dell’energia elettrica dell’appartamento dell’anziana inducendola così ad aprire la porta di casa per capire cosa era accaduto. E’ stato a quel punto che la 27enne l’avrebbe aggredita mentre la complice, sempre stando alla ricostruzione degli inquirenti, faceva da “palo”.