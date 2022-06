“Iss, essa e o malamente”. Spettacolo di beneficenza al Savoia

Questa sera (3 giugno) in scena al Teatro Savoia “ISS essa e o malamente” spettacolo di beneficenza promosso dal Rotary clup per sostenere iniziative di solidarietà contro la violenza sulle donne. Il Gemelli Molise, condividendo pienamente le finalità del progetto, ha patrocinato la manifestazione. Questa sera il dott. Maurizio Panunzio, Consigliere di Amministrazione, accompagnato dalla sua Signora, presenziera’ all’evento per testimoniare la vicinanza del Centro Ospedaliero molisano a questa lodevole iniziativa.