«Ispezioni sulle caldaie, ennesimo salasso per i molisani»

«La Regione sta inviando sanzioni per la mancata manutenzione»

«In questi giorni, la Regione Molise sta inviando nelle vostre case migliaia di sanzioni per la mancata manutenzione delle caldaie». Ad annunciarlo in un post affidato ai social è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Andrea greco il quale, in un video, insieme al collega Valerio Fontana, spiga dettagliatamente cosa sta accadendo. «Nel video – continua Greco – io e il collega Valerio Fontana vi spieghiamo cosa sta accadendo e, soprattutto, dove finiranno i milioni di euro degli accertamenti. Ancora una volta, a guadagnarci saranno dei privati, grazie ad una procedura iniziata durante la presidenza Frattura e curata dal direttore di dipartimento Massimo Pillarella, fresco di riconferma da parte di Toma. Porteremo in aula la questione – termina Greco – già al prossimo Consiglio regionale».