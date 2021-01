Ispettori stamani al Cardarelli, Florenzano: “Sono sereno. Il Vietri? Strumentalizzazioni”

Dagli ispettori ministeriali al Vietri di Larino, passando per le ultime vicende di attualità che hanno interessato la sanità regionale. Le spiegazioni su queste vicende le abbiamo chieste al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Partendo dal tema del giorno.

ISPETTORI MINISTERIALI

“Non sono assolutamente preoccupato della visita degli ispettori ministeriali – ha esordito – e già nella giornata odierna (mercoledì 27 gennaio ndr) ho avuto un colloquio franco con loro.” I funzionari inviati da Speranza si sono recati in mattinata al Cardarelli di Campobasso e nel pomeriggio hanno proseguito il loro lavoro presso gli altri ospedali. “Aspettiamo le risultanze, ma sono assolutamente sereno.”

CLUSTER CASA DISABILI BARANELLO

Altro argomento delle ultime ore è quello relativo alla denuncia del sindaco di Baranello sull’assenza di comunicazione da parte di Asrem relativa ai contagi scoppiati nella casa per disabili. “Ho avuto contatti quotidiani con il sindaco di Baranello anche prima di questa circostanza, sono sempre disponibile con i sindaci. In questo caso c’è stato un problema tra residenza e domicilio delle persone positive. Noi avevamo la residenza e non il domicilio presso la struttura. Ad ogni modo ho fatto inviare una relazione dettagliate dal Dipartimento. Sono cose accadute anche in passato e accadono spesso nelle Rsa. Le strumentalizzazioni sono inutili”.

CASO FAISAL

Di pochi giorni la fa la notizia della morte di un ragazzo a Portocannone e della denuncia dei familiari che hanno lamentato il rifiuto della visita da parte del 118, anche se al momento non c’è alcuna denuncia. “Da quello che ho appreso – ha riferito il dg – il 118 era stato chiamato il giorno precedente alla morte e c’è stata un’interlocuzione. L’evento avverso, purtroppo, c’è stato il giorno dopo. Tuttavia anche in questo caso stiamo svolgendo le verifiche necessarie.”

VIETRI DI LARINO

Ieri il reportage dall’ospedale del consigliere regionale Andrea Greco che ha mostrato lo stato della struttura che potrebbe essere adibita a centro Covid. “Ho visto il filmato – ha replicato Florenzano – in cui vengono evidenziati i corridoi lunghi, i riscaldamenti accesi, gli infissi nuovi e la perfetta illuminazione. Purtroppo non sono questi i requisiti necessari per stabilire se un centro possa essere dedicato al Covid. Poi c’è anche un’altra inesattezza: noi non stiamo costruendo nessuna torre, stiamo ristrutturando una struttura, che è l’ex Ospice. Anche Larino, se fosse stata scelta quella struttura, avrebbe avuto bisogno di essere attrezzata per il Covid. Non bastano spazi e riscaldamento. Credo che sia stato ancora una volta – ha concluso il dg Asrem – un attacco strumentale.” dim