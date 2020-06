Ispettorato del lavoro, le modalità di accesso al pubblico

L’ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, informa che l’accesso al pubblico sarà limitato ai soli casi di assoluta necessità ed urgenza, previo appuntamento, al fine di consentire il contenimento della diffusione del “coronavirus”.Le richieste d’intervento ispettivo e tutte le istanze relative ai provvedimenti di competenza, possono essere presentate in modalità telematica (pec o email), servendosi dell’apposita modulistica allegando un documento d’identità.L’ispettore di turno garantisce il servizio di informazione per via telefonica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 12.45. La ricezione del pubblico è limitata ai soli casi strettamente necessari e previo appuntamento.Saranno, quindi, privilegiate, nei rapporti con gli utenti, le comunicazioni telematiche, postali e telefoniche, tramite i seguenti canali istituzionali: email: itl.campobasso-isernia@ispettorato.gov.it; PEC: itl.campobasso – isernia@pec.ispettorato.gov.it;posta ordinaria: ITL Campobasso Isernia sede Campobasso via S. Giovanni n. 55 86100 Campobasso; Sede di Isernia via G. Berta Pal. Provincia snc 86170 Isernia; telefono: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 12.45 sede di Campobasso 0874 1958101;sede di Isernia 0865 252201.Tali misure rispondono all’esigenza di evitare, quanto più possibile, momenti di aggregazione che possano facilitare la diffusione del virus.