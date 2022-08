Isole Tremiti, lo chef pluristellato Igles Corelli esalta i sapori del Molise con il suo show cooking sulla terrazza di Villa Dalla

Gli odori e i sapori del Molise nella meravigliosa villa di Lucio Dalla sull’isola di San Domino: abbraccio incantato di mare e cucina in uno dei posti più amati dal cantautore, da quest’estate anche luogo di turismo.

A impreziosire ed esaltare il connubio, c’è stata l’arte culinaria dello chef pluristellato Igles Corelli.

Lo scorso weekend alle isole Tremiti il maestro della cucina italiana ha preparato per lo show cooking in terrazza due primi di straordinaria bontà, portando in tavola spinonisi freddi con melanzane, trombolotto, vongole veraci, bottarga e un risotto con cozze, limoni fermentati, garum di kobe. Pietanze sublimi che si sono fuse alla qualità dei prodotti tipici molisani messi a disposizione da alcune delle principali aziende del settore alimentare della regione. A sostenere, come partner, l’evento ci sono stati il caseificio Di Nucci di Agnone, le Cantine Valerio di Isernia, il Gran Forno Pugliese di Termoli e Alba Azienda Agricola di Campolieto. Con contributi che hanno deliziato gli ospiti presenti.

Lo show cooking ha rappresentato così il debutto dell’interessante collaborazione imprenditoriale tra Sintattica Servizi e Turismo e Ranallo Grandi Eventi. Le due aziende si occuperanno di individuare location di prestigio per ricevimenti di alto livello, mettendo a disposizione le forniture necessarie.