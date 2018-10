“Isole Tremiti e marine littering” il convegno al Polo di Scienze turistiche UniMol di Termoli

REDAZIONE TERMOLI.

La filiera di Scienze turistiche UniMol, con la sua spiccata e peculiare attività didattica e di ricerca, che già da anni è polo di riferimento certificato dal WTO, l’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU per la formazione di professionalità e di esperti con competenze tecnico-scientifiche, socio-culturali, giuridico-umanistiche ed economico-manageriali in grado di operare in un settore in forte crescita, innovativo e in continuo sviluppo come quello del turismo, inserita in un contesto territoriale ricco di potenzialità paesaggistiche ed ambientali e con un patrimonio naturalistico, storico, archeologico ed artistico d’eccezione, ha organizzato, nella giornata di oggi, un convegno dal tema “Isole Tremiti e marine littering”. Si tratta di una importante iniziativa sul mare e l’ambiente considerate risorse preziose per le attività di leisure.

L’incontro ha affrontato, in particolare, le problematiche derivanti dalla presenza di plastiche in mare e le prospettive di gestione di questo difficile rapporto, ripetutamente posto al centro dell’attenzione da docenti e ricercatori UniMol del Polo termolese.Nel 2050 negli Oceani sarà più facile trovare plastica che pesci. Questo è il grido d’allarme che si leva da più parti. Questo materiale attualmente costituisce infatti l’80% dei rifiuti marini e la sua diffusione continua a crescere in maniera esponenziale. Un quadro allarmante. Aumentano le amministrazioni che varano ordinanze plastic free.

E’ il caso ad esempio dell’Amministrazione comunale delle Isole Tremiti. Durante l’estate 2018 il professore Angelo Presenza, infatti ha condotto una ricerca empirica per studiare l’effetto di tale ordinanza sui comportamenti e stili di consumo dei turisti che hanno frequentato l’arcipelago.