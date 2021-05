Isole pedonali speciali, l’idea piace. Annuario polemico: “Pensiamo prima a strade e pavimentazione… “

Isole pedonali speciali, per dare colore e un tocco di modernità alla città di Campobasso, sulla falsariga di quanto pensato nei grandi centri, Milano in primis. La proposta dem portata in consiglio nella giornata di ieri ha riscosso successo: la maggioranza 5 Stelle ha accolto favorevolmente, forze di opposizione si sono allineate a quella che viene considerata “opportunità da non perdere, anche sul fronte turistico”. Tutti favorevoli alla conta dei voti, tranne uno.

Mario Annuario, consigliere di Fratelli d’Italia, ha preso le distanze e respingendo la mozione. Una motivazione che suona come un duro attacco all’amministrazione. “In questa città si dimentica l’ordinario – ha spiegato al Quotidiano – ricevo segnalazioni da parte dei cittadini su strade e pavimentazioni completamente abbandonate. Nel centro storico, la situazione e’disastrosa: ci sono persone che tutti i giorni rischiano di farsi male. Non parliamo poi delle contrade abbandonate e delle strade, anche centrali, in condizioni indecorose. Con tutto il rispetto per le isole pedonali colorate, in questo momento le priorità sono altre. Voto contrario? Si, sono stato l’unico – aggiunge – perché è mio dovere riportare quelle che sono le preoccupazioni della gente, che chiede interventi e fondi da stanziare su cose francamente più urgenti”.