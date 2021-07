Isolata la rottura in via Principe di Piemonte: ripristinato il flusso idrico tra via Kennedy e via Masciotta

In riferimento alla rottura di un tubo dell’impianto idrico avvenuta nel pomeriggio di giovedì 8 luglio in via Principe di Piemonte a Campobasso, la società Idrosfera ha fatto sapere all’Amministrazione che la rottura della tubazione principale in PVC DE160mm è stata isolata con la chiusura di due valvole di sezionamento. Momentaneamente, quindi, per consentire i lavori di riparazione, c’è stata un’interruzione del flusso idrico per le sole utenze comprese tra via Kennedy e via Masciotta. In serata è stato ripristinato il flusso idrico per le utenze tra via Kennedy e via Masciotta. Idrosfera ha comunicato all’Amministrazione comunale di aver appena riattivato il flusso idrico alle utenze della zona compresa tra via Kennedy e via Masciotta.