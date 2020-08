Isolarono il virus Sars-Cov-2: cinque week-end regalo in Molise per il team dello Spallanzani

«La generosità, la mano tesa verso il prossimo prima ancora che verso il proprio business, il sincero sentimento di riconoscenza: sono questi i sentimenti che abbiamo percepito leggendo il progetto di offrire Weekend in Molise per il nostro personale. – dichiara Marta Branca Direttore Generale dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani – tutti i dipendenti si sono mostrati da subito interessati e grati verso chi, non soltanto con le parole, ma con gesti importanti e significativi desidera dire loro grazie» Moleasy by R.I.T.I., la Rete di imprese turistiche molisane, offre cinque week end in Molise ai medici, infermieri e operatori sanitari dell’Istituto di Ricerca Spallanzani di Roma, una delle strutture sanitarie e di ricerca italiane maggiormente distintasi nella lotta alla pandemia causata dal Covid 19. Come è noto l’Istituto Spallanzani di Roma ha operato sin dai primi giorni dell’insorgere della pandemia come uno degli avamposti più importanti per il ricovero e la cura dei malati positivi al CoronaVirus. Un team di ricercatrici e ricercatori dell’Istituto, inoltre, isolò per primo in Italia il virus Sars-Cov-2 ed in questo team è impegnata anche la ricercatrice molisana Francesca Colavita. Tra l’altro lo scorso 3 giugno tutti i componenti del team, guidato dalla P.ssa Maria Rosaria Capobianchi, direttore dell’Uoc Laboratorio di Virologia e direttore del Dipartimento di Epidemiologia, ricerca preclinica e diagnostica avanzata, sono stati insigniti dall’onorificenza di Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Moleasy, ha inteso premiare l’impegno e la dedizione degli operatori della struttura di ricerca romana, destinando a cinque di loro un week end gratuito in Molise da utilizzare entro la fine del 2020 – afferma Fabrizio Vincitorio, Presidente della Rete – Il Molise, con le sue caratteristiche, il mare, i borghi, i castelli, la natura, l’enogastronomia, le produzioni artigiane, e soprattutto l’autenticità, può rappresentare davvero una destinazione ideale per una pausa rigenerante dopo questa fase di notevole stress e pressione subita dai tanti operatori impegnato nella lotta al Covid 19” Il voucher è destinato a cinque operatori tra quelli che ne faranno richiesta e che saranno individuati dall’Istituto e potrà essere utilizzato per tutto il 2020. Gli operatori individuate dallo Spallanzani potranno contattare la Rete per effettuare una scelta “guidata” di una delle cinque strutture e concordare le date della loro visita in Molise».