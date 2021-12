La Smaltimenti Sud srl (via Camillo Carlomagno nn. 10/12, tel. 0865 290645) ha reso noto che, in concomitanza con le festività natalizie, il Centro di Raccolta di Isernia (Isola Ecologica) resterà chiuso il pomeriggio di venerdì 24 dicembre, giorno in cui l’apertura sarà anticipata alla mattina, dalle ore 09:00 alle ore 12.00.