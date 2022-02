Isola ecologica di Campobasso, una piacevole sorpresa

Riceviamo e pubblichiamo

Recandomi all’Isola Ecologica di Campobasso in via Santa Maria de Foras, con mia grande e crescente sorpresa da un po’ di tempo trovo una piacevole e accogliente situazione, sempre più curata: decoro, ordine e pulizia, non sempre riscontrabili in altri luoghi della nostra città. Mi viene da pensare: “ma guarda un po’… tutto ciò, sorprendentemente, avviene proprio qua, dove il ‘mondo’ rifiuta di esistere”.

Ma, al di là dell’organizzazione e della gentilezza del personale, il piacere aumenta nel vedere, sullo spazio verde antistante la zona di raccolta dei rifiuti selezionati, una sorta di allestimento ludico, coloratissimo, allegro e ben curato, in bella mostra: tricicli, piccole bici, carrozzine colorate per bambole, dondoli ed altro ancora. Una esposizione a cielo aperto di giocattoli, provenienti dalle macerie e rifiuti del Centro, recuperati forse perché si era immaginato il richiamo o il grido dell’oggetto che non voleva morire insieme con il resto, che forse voleva ancora svolgere la sua funzione di gioco e di leggerezza, tanto cara ai bambini ma essenziale nella vita di tutti noi.

Mi informo e scopro che l’iniziativa, del tutto autonoma e spontanea, è del signor Giovanni Lupicino, responsabile dell’Isola Ecologica di Campobasso. Me ne compiaccio e non posso, in queste poche righe, che sottolineare la sensibilità dell’autore. Bravo Giovanni e grazie per il tuo impegno! Michele Lanza