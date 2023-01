Isis Cuoco Manuppella Isernia: quattro licei al passo con i tempi

Dopo le vacanze di Natale, per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado inizia un periodo importante, infatti sono chiamati a scegliere la scuola per il prosieguo degli studi. Non si tratta di una semplice scelta, ma di un investimento a medio e lungo termine. L’Istituto Superiore “V. Cuoco – G. Manuppella” di Isernia invita tutti voi a partecipare ai nostri Open Day 2023 che, finalmente, saranno in presenza per farvi conoscere la nostra offerta formativa e tutte le novità per il prossimo anno scolastico.

Il primo Open Day è il 14 gennaio prossimo al Liceo Artistico ‘Manuppella’, in via Berta 117 a Isernia dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Il secondo Open Day è il 21 gennaio al Liceo ‘Cuoco’ (Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico), in via Leopardi 1 a Isernia dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Nel nostro Istituto la solidità della tradizione abbraccia le sfide del futuro con attività quotidiane ordinarie e sperimentali, in aula e nei laboratori, le esperienze di stage all’estero e gemellaggi con scuole americane. Il nostro modello di formazione è straordinario, siamo una scuola con quattro licei di cui tracciamo un profilo sintetico.

‘Imparare Facendo’ è il binomio vincente del LICEO ARTISTICO MANUPPELLA con potenziamento di FOTOGRAFIA CREATIVA che è attivo già dall’anno scorso. Esso ha consentito agli studenti, già nel primo biennio, di apprendere le tecniche della street photography, un genere in crescita esponenziale e molto richiesto nel mondo del lavoro. A partire dal secondo biennio, il Liceo Artistico si articola in vari indirizzi, ciascuno dei quali caratterizzato dalla presenza del relativo Laboratorio nel quale lo studente sviluppa la propria capacità progettuale.

ARCHITETTURA E AMBIENTE: il corso consente di acquisire le metodologie progettuali e le competenze costruttive fondamentali, utilizzando anche tecnologie informatiche relative ai programmi autocad 2D-3D, la pratica del disegno per l’Architettura, la conoscenza dei materiali e la costruzione di prototipi e dei modelli in scala. Al termine del percorso di studi, lo studente potrà inserirsi in varie realtà, spaziando dall’Architettura all’interior design. DESIGN CERAMICA E DECORAZIONE: la sezione propone un percorso di progettazione e di attività laboratoriale con produzione di manufatti ceramici partendo da tecniche tradizionali di base fino ad acquisire la manualità per il tornio e la decorazione, allenando l’occhio dello studente a dare vita ad oggetti dal design innovativo e accattivante. DESIGN MODA: la progettazione del design di moda si prefigge, in sinergia con le discipline laboratoriali del design, di favorire lo sviluppo della creatività e di potenziare la comunicazione attraverso il linguaggio scritto/grafico. Molti gli sbocchi: dalle Accademie, alle Case di Moda alle Aziende del settore, alle Agenzie di marketing e pubblicità, ma anche Fashion illustrator, Fashion blogger e giornalista di moda. DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA: il percorso ha come obiettivo principale l’acquisizione di un’autonomia progettuale per creare monili unici e manufatti metallici per l’arredo di interni. La progettazione si avvale dell’ausilio di Rhinoceros, un software applicativo commerciale per la modellazione 3D di superfici sculturate, utilizzato per il disegno industriale, l’architettura, il design navale, il design del gioiello, il design automobilistico.

Tre, invece, i licei del ‘Cuoco’. Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE, con curvatura SOCIO-SANITARIA, unisce la culturaumanistica alle discipline psicologico-sociali e alle discipline scientifiche per una formazione completa. Permette di accedere a tutti i corsi di laurea, ma in particolare a Psicologia e psicologia del lavoro, Scienze della Formazione, Scienze sociologiche, Assistenza sociale, alle professioni di Educatore professionale. La Curvatura SOCIO-SANITARIA, inoltre, è rivolta agli studenti che intendono intraprendere studi universitari e/o professioni socio-sanitarie: Medicina e Chirurgia, Scienze Mediche e Infermieristiche, Logopedia, Fisioterapia, Radiologia, Operatore Paramedico.

Il LICEO ECONOMICO-SOCIALE (LES) è un liceo nuovo e unico nella provincia di Isernia, colma la carenza di cultura giuridica-economica nella scuola italiana e nella società, consente di stabilire un rapporto diretto tra gli argomenti studiati e la realtà sociale, economica e culturale in cui i futuri diplomati dovranno inserirsi. Il Les, grazie allo studio delle discipline di indirizzo, linguistiche (due lingue straniere a scelta tra INGLESE e FRANCESE e INGLESE e SPAGNOLO), scientifiche e umanistiche offre agli studenti una preparazione aggiornata e spendibile in più direzioni: proseguendo con gli studi in qualsiasi ambito universitario, con particolare riferimento alle Facoltà come Giurisprudenza o Economia, ma anche Corsi di specializzazione post-diploma per professioni rivolte al sociale, alla cooperazione, alla formazione.

Frequentare il LICEO LINGUISTICO consente di ottenere il passaporto per il mondo. Il percorso, infatti, è imperniato sullo studio di più sistemi linguistici e culturali (Inglese, Francese e Tedesco) con una novità a partire dal prossimo anno scolastico: l’INGLESE POTEZIATO nel BIENNIO, per la preparazione alla certificazione linguistica di livello B1, e nel TRIENNIO l’insegnamento con metodologia CLIL di una disciplina dell’ambito matematico-scientifico. L’indirizzo prepara gli studenti a diventare cittadini nella realtà globalizzata che contraddistingue la nostra epoca, sviluppando le competenze che permetteranno loro di interagire con culture e tradizioni diverse. Al contempo, l’ampio profilo del percorso di studi consentirà loro di conseguire, al termine del corso, una completa formazione culturale di carattere liceale e competenze con relative certificazioni presso i più prestigiosi Istituti autorizzati e riconosciuti all’estero. Completano il percorso gli stage linguistici all’estero e i corsi di lingua straniera, facoltativi, pomeridiani.

Aspettando tutti voi agli Open Day, vi suggeriamo intanto di consultare il nostro sito www.isiscuocomanuppella.edu.it