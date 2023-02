Isernino protagonista al campionato italiano di Karate

Giovane isernino protagonista nella massima competizione di karate in Italia, evento in cui ogni società schiera i propri atleti migliori ed inserisce fino a due prestiti, sia nazionali che esteri, al fine di rendere il proprio team più competitivo possibile.

Alessandro Di Lemme in prestito nella categoria 55kg ad una delle società più prestigiose del panorama nazionale, la Champion Center di Napoli, diventa il protagonista di questa competizione, facendo vincere alla sua squadra la medaglia di bronzo.

Una prestazione superlativa che porta la squadra a conquistare il terzo posto.

A causa dello sfortunato sorteggio la gara si presenta da subito molto impegnativa, nella pool tutte le società più rappresentative ma la prestazione dei ragazzi è indiscutibilmente la migliore in assoluto fino alla finale di pool i cui il confronto vede vincitrice la squadra della Shirai Club S.Valentino che andrà a fare la finale per il primo e secondo posto costringendo la Champion Center a confrontarsi per la conquista della medaglia di bronzo.

Una finale, tra due club tanto prestigiosi quanto rivali, che coinvolge tutto il pubblico presente, la Universal Center di Napoli e la Champion Center anch’essa di Napoli.



Un match in cui va prima in vantaggio la Champion e nel secondo incontro la Universal recupera ristabilendo l’equilibrio, sul terzo incontro ha di nuovo la meglio la Champion portandosi in vantaggio ed al quarto incontro si ristabilisce ancora una volta la parità tocca quindi ad Alessandro Di Lemme l’ultimo incontro, quello decisivo, che determina quale delle due squadre meriti la medaglia.

Un incontro tesissimo contro Salvatore Serino, recente medaglia d’oro alla Yuouth league di Venezia e componente della Nazionale Italiana agli ultimi Campionati Mondiali ed Europei. Alessandro riesce ad imporre il suo carattere tenace e determinato vincendo con un netto due a zero e portando a casa a testa alta il risultato suscitando, durante il percorso,un trascinante entusiasmo nel pubblico che ha inizia ad acclamarlo a voce alta.