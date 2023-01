Isernino investe e uccide immigrato, denunciato per omicidio stradale

Un 38enne, originario di Isernia, è indagato per omicidio stradale – come riporta il Resto del Carlino – a seguito della morte di un bengalese di 37 anni investito venerdì scorso ad Ancona. Il 38enne, a bordo della sua Ford bianca, non lo avrebbe visto e lo ha travolto sbalzandolo poi a qualche metro di distanza dal punto dell’urto. Sottoposto all’alcol test dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, non è risultato ubriaco. Il bengalese è deceduto, purtroppo, lunedì sera all’ospedale di Torrette, dove era ricoverato in prognosi riservata.