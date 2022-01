Isernia, volontari al lavoro per pulire l’antistadio

Un gruppo di volontari, coordinati dall’assessore all’Ambiente, Vittorio Monaco, e dall’assessore al decoro urbano, Domenico Di Baggio, si sono messi al lavoro di buona lena, questa mattina, per pulire l’area dell’antistadio al Lancellotta di Isernia. I risultati sono stati soddisfacenti e non si tratta che della prima operazioni del genere. Infatti il Comune appoggia e sostiene questi volontari che si impegnano per la pulizia delle aree più emarginate di Isernia, dove vige la brutta abitudine di gettare rifiuti ingombranti e in totale libertà.