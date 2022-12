Isernia: vietato esplodere petardi illegali tra il 20 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023

Con ordinanza n. 204/2022, il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha vietato a chiunque, in tutto il territorio comunale, nei giorni compresi tra il 20 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, di esplodere botti, razzi e simili artifici pirotecnici di tipo “petardo” identificati nella categoria F2, F3, P1 e assimilabili, come definiti ai punti 5, 6 e 7 dell’art.5 del D.Lgs 123-2015. L’ordinanza è stata emessa in considerazione che:- con l’approssimarsi delle festività natalizie s’intensifica l’accensione di prodotti pirotecnici di vario genere da parte dei cittadini, con un utilizzo spesso indiscriminato e pericoloso degli stessi;- l’uso di tali prodotti può comportare effettivo pericolo non solo per coloro che li adoperano, ma anche per quanti si trovassero a transitare casualmente nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene l’esplosione;- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendi o connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti o altro;- il rumore provocato dall’esplosione di tali botti provoca disagio e spavento sia alle persone che agli animali.Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori degli obblighi e dei divieti di cui alla menzionata ordinanza n. 204/2022 sono puniti mediante l’applicazione d’una sanzione pecuniaria (ai sensi dell’art. 7bis del D.lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.), oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo (ai sensi dell’art. 13 della medesima legge).