Isernia, via al mercato invernale con tante partenze: bomber Panico trova l’accordo con il Frattamaggiore

Insieme con l’attaccante, la società biancoceleste lascia liberi anche Belfiore, Di Lullo, Giordano, Pettrone e Russo dopo l’eliminazione dai quarti di finale di coppa Italia con il Venafro e con il Campobasso a -2 in campionato. Il tecnico De Bellis attende i sostituti

Si apre con tante uscite il mercato invernale dell’Isernia che – come annunciato sui propri canali social ufficiali – ha svincolato sei calciatori, tra cui il bomber, Nicola Panico, che si è già accasato al Frattamaggiore (“Tornato a casa”, si legge nel post pubblicato dall’attaccante che ha condiviso, a sua volta, un post della società campana in cui si annunciava il suo ingaggio). Gli altri che non fanno più parte della rosa biancoceleste che milita in Eccellenza sono Emiliano Belfiore, Pasquale Di Lullo, Tadeo Giordano, Nicola Panico, Marco Pettrone e Luca Russo.

La società, dunque, sembra non credere alla rimonta in campionato nonostante i due punti di ritardo dal Campobasso 1919 e l’uscita dalla coppa Italia ai quarti di finale con il Venafro. Non è detto però che sia così anche perché il tecnico De Bellis si era espresso in senso contrario in settimana auspicando l’arrivo di nuovi giocatori.