Isernia verso la giunta da record: un assessore anche per i Popolari

In pole position per l’incarico Gianni Fantozzi. I rappresentanti dell’esecutivo potrebbero arrivare a quota dieci

ISERNIA. Se non è un record poco ci manca. Nelle prossime settimane la giunta comunale di Isernia potrebbe avvalersi dell’operato di un nuovo assessore: il decimo esponente dell’esecutivo, compreso il sindaco d’Apollonio. Nei mesi scorsi l’ingresso di Linda Dall’Olio per il gruppo Isernia Migliore, ora potrebbe toccare ai Popolari per l’Italia, con il decano e capogruppo Gianni Fantozzi in pole position per ottenere l’incarico. Nelle ultime ore le trattative hanno avuto un’accelerata. L’obiettivo della coalizione di centrodestra che guida il capoluogo pentro è quello di arrivare a fine mandato con il vento in poppa. Un altro anno e mezzo prima delle prossime elezioni; troppo lungo se la situazione dovesse restare l’attuale, con l’amministrazione comunale che deve guardarsi le spalle dalla sua stessa maggioranza e con i numeri sempre più risicati.

In realtà già in passato il sindaco d’Apollonio aveva aperto le porte della giunta ai Popolari, parte critica della maggioranza. Invito sempre declinato dal gruppo vicino all’assessore regionale Vincenzo Niro che, invece, avrebbero gradito la presidenza del Consiglio. Incarico che, però, è blindato dal fedelissimo Giuseppe Lombardozzi. Ora, però, i tempi sembrano più maturi e Fantozzi e company potrebbero sciogliere le riserve e accettare la proposta del primo cittadino. In questo modo nella giunta di Palazzo San Francesco sarebbe rappresentata la stessa coalizione che è alla guida della Regione, esclusa Forza Italia (rimpiazzata da Isernia Migliore, vicina all’azzurro Roberto Di Baggio e alla coordinatrice Annaelsa Tartaglione) e la Lega. Gli esponenti pentri del Carroccio, Stefano Testa e Roberto Di Pasquale, rimarrebbero fuori da ogni discorso. Ma con l’ingresso in giunta dei popolari la maggioranza sarebbe blindata.

Se ne riparlerà subito dopo il Consiglio comunale di martedì prossimo. All’ordine del giorno la relazione del sindaco sulle linee programmatiche, l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020-2024, l’approvazione regolamento per la gestione degli impianti sportivi dell’ex scuola media «Andrea d’Isernia» e il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.