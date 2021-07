Isernia, una larga maggioranza approva il bilancio

Approvato, con 16 voti a favore, 4 contrari ed una astenuta (Filomena Calenda) il bilancio del Comune di Isernia. La maggioranza di Centrodestra “spuria” che ha sempre sostenuto d’Apollonio anche questa volta si è fatta trovare compatta al fianco del sindaco in quello che quasi sicuramente è stato l’ultimo consiglio comunale di questa legislatura che, causa Covid, si è tenuto all’Auditorium. Ora tutti sono impegnati a fare liste e trovare candidati disponibili a mettersi in gioco. Per il sindaco uscente, la soddisfazione di aver scongiurato la bocciatura del bilancio, che avrebbe significato un commissariamento beffa di soli due mesi. D’Apollonio finisce così il suo mandato con l’onore delle “armi” e non è detto che resti a casa. Potrebbe riprovarci, più di qualcuno glielo sta già chiedendo.