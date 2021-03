Isernia, un grande uovo di Pasqua davanti all’auditorium Unità d’Italia

Un grande Uovo di Pasqua sarà collocato, nei prossimi giorni, davanti all’auditorium Unità d’Italia. Si tratta d’una struttura luminosa che, oltre ad essere un evidente messaggio augurale nell’imminenza d’una delle principali festività dell’anno, intende rappresentare la fiducia nella rinascita, nella ripresa, nel ritorno alla normalità.«Com’è noto – hanno dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore comunale Eugenio Kniahynicki – l’Uovo pasquale simboleggia la resurrezione. È il modello universale della rigenerazione, è l’archetipo non solo religioso d’un risveglio ciclico e d’un nuovo, favorevole inizio.Il grande Uovo luminoso che l’amministrazione comunale ha deciso di installare all’ingresso dell’auditorium – hanno aggiunto i due amministratori – non intende essere, quindi, solo un semplice augurio di Buona Pasqua rivolto a tutti gli Isernini, ma vuole rappresentare innanzitutto il simbolo della speranza, del desiderio che presto possa terminare questo ormai lungo periodo di emergenza sanitaria, che si è trasformata in emergenza economica e sociale.In tal senso, – hanno concluso d’Apollonio e Kniahynicki – anche la scelta del luogo della collocazione dell’Uovo non è casuale, giacché il Comune ha concesso alcuni locali dell’auditorium per l’allestimento d’una sede per le vaccinazioni, che è operativa da giorni».L’iniziativa del grande Uovo di Pasqua è nata dalla collaborazione costante e proficua fra il Comune e la Pro Loco.