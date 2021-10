Isernia, tutte le preferenze dei candidati consiglieri: sul podio Fabrizio, Calenda e Dall’Olio

Sono stati in 458 a concorrere per la carica di consigliere comunale, molti hanno fatto solo “testimonianza”, magari per riempire una lista: in 73 non hanno ricevuto alcuna preferenza.

Il campione di preferenze è stato Raimondo Fabrizio di Forza Italia con 643 voti, al secondo posto l’assessore regionale Filomena Calenda dell’Udc che ha ottenuto ben 448 preferenze. Sul gradino più basso del podio Linda Dall’Olio di Forza Italia con 389 voti.

TUTTE LE PREFERENZE DEI CANDIDATI CONSIGLIERI