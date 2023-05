Isernia, troppe assenze in Consiglio: avviata la procedura di decadenza per Cosmo Tedeschi

Troppe assenze in consiglio comunale, per giunta le ultime tre consecutive. A norma di statuto, Nicola Paolino, presidente del consiglio comunale di Isernia, ha avviato (vedi foto in basso) la procedura di decadenza dalla carica di consigliere comunale per Cosmo Tedeschi, rappresentante di minoranza ed ex candidato sindaco, sconfitto da Castrataro. Tedeschi (nel video) replica, parlando di accanimento politico nei suoi confronti e di una procedura mai usata negli ultimi cinquant’anni a Palazzo San Francesco. Attualmente Tedeschi è indicato come candidato al consiglio regionale per Fratelli d’Italia.