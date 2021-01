Isernia, tranquillo il rientro nelle scuole del capoluogo pentro

Tutto tranquillo a Isernia per il rientro a scuola di alunni e studenti di ogni ordine e grado. Poche le astensioni e le proteste per la paura dei contagi in classe. L’invito a non tornare a scuola per la scarsa sicurezza lanciato da numerosi docenti e da qualche organizzazione studentesca a Isernia non ha attecchito. In sostanza riapertura all’insegna della normalità anche se la paura del Covid e di possibili contagi continua a turbare i ragazzi. Oggi tornavano tutti in classe, dalle primarie, alle medie e agli istituti superiori. Sentiamo le voci dei ragazzi.