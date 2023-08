Isernia, torna la manifestazione di promozione enogastronomica “Sapere e Sapori”

Si svolgerà dalle 16.30 di sabato 2 settembre la manifestazione di promozione enogastronomica “Sapere Sapori” ad Isernia in piazza Andrea d’Isernia, a Isernia che sarà chiusa al traffico per l’occasione. L’edizione 2023, a cura del Comune di Isernia, in collaborazione con la Pro Loco, è organizzata con una serie di stand, 18, in cui si potrà gustare cibo e bevande con tavoli e panche al centro della piazza

Previsto nel pomeriggio uno spettacolo di ballerini con il rock acrobatico, un dj set e un concerto serale, con The Palmina’s, trio Pop, Beat, Surf, Rock’n’ro, Latin. C’è CAI Mercati con giochi antichi di strada e laboratori dedicati ai bambini.