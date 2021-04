Isernia torna a “vivere”, riaprono con i servizi all’aperto bar e ristoranti

Finito il blocco “Covid”, ristoratori e baristi di Isernia tornano ad operare liberamente, anche se con tutte le restrizioni ancora in vigore, come il servizio esclusivamente esterno e l’orario di chiusura alle 22. Comunque sia, meglio questo di niente e baristi e ristoratori ricominciano finalmente a respirare. Non tutti però ce l’hanno fatta a resistere, oggi a Isernia mancano all’appello una decina tra bar e ristoranti che hanno chiuso e abbassato le saracinesche dopo quattordici mesi di limitazioni. Quelli che ce l’hanno fatta a resistere comunque sperano nella fine dell’incubo, come testimoniano il ristoratore Max Di Nella, di Existo, già all’opera con fornelli e padelle, e il barista de La Fenice Daniel Filipovici.