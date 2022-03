Isernia, Toma in consiglio per parlare del nuovo ospedale

Un nuovo ospedale a Isenia, se n’è parlato ieri sera, a Isernia, nel corso di una riunione di maggioranza, dove è stata decisa la convocazione di una seduta monotematica del consiglio comunale, da organizzare per la prossima settimana, invitando alla riunione dell’assise civica lo stesso governatore e commissario regionale della sanità, Donato Toma. Del resto la sua presenza è necessaria per discutere dell’offerta che lui stesso ha lanciato sul tavolo qualche giorno fa, ovvero la possibilità di realizzare un nuovo plesso ospedaliero a Isernia. I soldi ci sarebbero e Toma ha anche chiesto al Comune di Isernia l’indicazione di un’area dove realizzare l’ospedale. Una scelta complicata quella dell’area, perchè non è che il Comune possegga terreni dove realizzare un ospedale.

Bisognerebbe espropriarli dopo aver scelto la zona. Forse la migliore allocazione, logistica e comoda da raggiungere, sarebbe quella delle Piane tra il centro urbano e lo stadio Lancellotta, lì dove ci sono ettari ed ettari di terreno pianeggiante, facilmente raggiungibile e collegabile con la tangenziale.

Ma la domanda di fondo è un’altra ed è stata già posta da diversi rappresentanti sia della maggioranza, che della minoranza: a Isernia serve davvero un nuovo ospedale?

Rappresentanti di ogni parte in causa che, analizzando la situazione attuale del Veneziale, semivuoto, con reparti che funzionano a singhiozzo e con una rianimazione d’emergenza realizzata dietro il Pronto Soccorso e mai utilizzata, rispondono all’unisono No.



Un No grande quando lo stesso Veneziale. A Isernia, prima di un nuovo ospedale, servono specialisti, medici, infermieri ed Oss, che attualmente lavorano tutti a ranghi ridotti, se non dimezzati o azzerati.

Questa è l’unica e inconfutabile realtà. L’ospedale di Isernia ridotto dal Piano Balduzzi ad un semplice Spoke, sottocategoria di un presidio ospedaliero normale, sta perdendo, mede dopo mese, tutti i suoi primari, i suoi dirigenti medici, chi percè va in pensione, chi perchè sceglie altre destinazioni perchè demotivato e disilluso.

Attualmente il Veneziale si regge grazie all’eroismo professionale di pochi medici e pochi primari che lavorano più del dovuto e al di là di ogni orario.



Gli esempi si sprecano: Pronto Soccorso, Chirurgia, Ortopedia, Emodinamica sono le situazioni più allarmanti, situazioni che reggeranno ancora per poco se non arriveranno rinforzi.

Ed allora quello che quasi certamente Toma, in veste di Commissario, si sentirà dire a Isernia sarà la richiesta di personale sanitario, perchè non avrebbe nessun senso costruire un nuovo ospedale per lasciarlo desolatamente vuoto, come già succede a Venafro, Agnone e in almeno metà Veneziale.