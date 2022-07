Isernia, teatro in piazza: comincia la rassegna estiva con il giallo comico ‘L’ispettore Mallory’

Ritornano gli spettacoli in piazzetta Sanfelice a Isernia: primo appuntamento mercoledì 20 luglio. Un delitto all’apparenza irrisolvibile. Un ispettore geniale. Un intrigo amoroso. E… un bibitaro napoletano?

La Compagnia Cast di Isernia torna in scena per il primo spettacolo dell’edizione 2022 della rassegna estiva in Piazzetta Sanfelice: il giallo comico ‘L’Ispettore Mallory’. Nel classico stile della commedia dentro la commedia, la compagine teatrale isernina guidata da Salvatore Mincione Guarino e Giovanni Gazzanni crea uno spettacolo ricco di colpi di scena, disavventure e risate travolgenti. Arriva l’estate e il Teatro, quello vero, rompe le porte della sala per ‘invadere’ con passione e risate le vie di Isernia.

Cast opera da diversi anni a Isernia nel Teatro ‘Il Proscenio’, esibendosi davanti a un affezionato pubblico a cui offre ogni anno una rassegna teatrale invernale stabile e permanente.

Proprio per questo, con la consapevolezza dell’importanza del riappropriarsi degli spazi di socialità e del valore identitario della comunità, i ragazzi guidati da Mincione hanno deciso di riproporre per l’estate 2022 una rassegna che prevede quattro appuntamenti da svolgersi all’aperto in un luogo centralissimo del centro storico isernino: Piazzetta Sanfelice. Un progetto che ha visto il pieno supporto da parte del sindaco Castrataro e dell’assessore De Martino. Due ospiti di grande rilievo quest’anno: Corrado Taranto e Federico Perrotta, che si esibiranno con ‘Noi… i Taranto’ e ‘I Matti di Dio’.

Oltre al forte simbolismo legato a questo storico punto d’aggregazione per i cittadini, nella scelta ci sono anche delle ragioni più pratiche: grazie alla particolare conformazione della piazza, si potranno gestire efficacemente gli ingressi e le prenotazioni delle sedie per fornire al pubblico l’esperienza più vicina possibile a quella di una vera sala teatrale, senza rinunciare alla frescura serale estiva e alla poesia di assistere a uno spettacolo sotto le stelle.

L’ISPETTORE MALLORY

adattamento e regia di Salvatore Mincione Guarino

con Asia Franceschelli, Giovanni Gazzanni, Pasquale Marcucci, Salvatore Mincione Guarino, Silvio Di Sandro, Vittoria Izzi

Scene di Mattia Rodi

Piazzetta Sanfelice, Isernia – mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, ore 21

Per informazioni contattare i numeri 3396801542 (Giovanni) e 3392694897 (Salvatore).