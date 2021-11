Isernia, tamponi negativi alla Giovanni XXIII, domani tutti a scuola

Tutti i bambini sottoposti a tampone della primaria della Giovanni XXIII di Isernia sono risultati negativi. Per cui domani rientreranno regolarmente in classe. Lo stesso preside Caccioppoli ha dato la notizia perché ci tiene particolarmente a tranquillizzare i genitori delle altre classi per il clima di allarmismo che si era diffuso in un primo momento, dopo la notizia di una classe finita in Dad. Ora l’allarme è rientrato, almeno per quel che riguarda la Giovanni XXIII. Perché comunque a Isernia oggi altri undici tamponi sono positivi, ma non riguardano quell’istituto.