Isernia: “Stiamo combattendo per la libertà”, l’appello agli italiani di una ucraina

È laureata in ingegneria, ha 63 anni, ma da diverso tempo lavora a Isernia, dove fa la badante per arrangiare qualche soldo da mandare alla sua famiglia in Ucraina. Si chiama Ludmilla Deineka e lancia sul web, attraverso il nostro giornale, un drammatico appello (nel video allegato) agli italiani: “Aiutate l’Ucraina, Putin è un dittatore che ci vuol togliere la libertà. Oggi tocca all’Ucraina, ma domani potrebbe essere il turno dell’Italia“.