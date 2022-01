Isernia: «Spostatevi, il sindaco sono io», “sgambetto” di Castrataro alle minoranze

Castrataro fissa la sua conferenza stampa in contemporanea a quella delle minoranze.

C’è chi dice che lo abbia fatto apposta e chi, invece, sostiene che si tratti solo di una coincidenza. Per le minoranze, è un chiaro segnale di debolezza dopo: “Le due sconfitte al Tar, su sanità e Lotto Zero, le accuse di aumento delle indennità di carica, di allargamento al massimo della giunta e, infine, dopo l’ingresso nell’esecutivo di Centrosinistra del dirigente di un partito di Centrodestra”.

La cronaca dei fatti dice che alle 15,30 Popolari e Isernia Migliore avevano convocato la loro conferenza stampa alle 10,30 di venerdì, nella sala Raucci di Palazzo San Francesco. Alle 17,30, due ore dopo, il sindaco di Isernia ha convocato anche lui una conferenza stampa, sempre alle 10,30 di venerdì e anche lui nella sala Raucci del Comune.

Una coincidenza, un dispetto, oppure un gesto di predominio politico?

Chi lo sa, dal Comune dicono che Castrataro non ne sapesse nulla, le opposizioni sono rimaste basite e hanno dovuto spostare la loro conferenza stampa a lunedì, sempre alle 10,30 e sempre nella sala Raucci.

“Ubi maior, minor cessat”: dicevano i romani e non avevano torto.