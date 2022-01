Operazione della Squadra Mobile di Isernia in quartiere san Lazzaro contro lo spaccio di droga. Gli agenti hanno notificato tre misure cautelari, a carico di altrettanti esponenti della comunità rom isernina. Non arresti, da quanto trapela, ma misure restrittive della libertà personale come l’obbligo di dimora. L’operazione è ancora in corso. (Foto di repertorio)