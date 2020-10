Casa di riposo Maria Gargani, con una sua ordinanza, il sindaco di Isernia ha di fatto chiuso per dieci giorni la struttura che ospita 38 anziani, di cui 35 positivi. Positivi anche in 12 tra personale e collaboratori delle cooperative. Tutti isolati per dieci giorni, ma la titolare della struttura, Rosanna Gravante, tiene duro e resiste, dice che nessuno dei suoi ricoverati sta male, sarebbero tutti asintomatici.