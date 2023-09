Isernia, si spoglia completamente lanciando soldi in aria

Si denuda, lancia soldi in aria e poi finisce finito al Pronto Soccorso del “Veneziale” di Isernia. Un uomo, originario di Napoli ma residente a Sant’Agapito questa mattina, in zona stazione, a Isernia, è stato portato in ospedale dopo aver dato in escandescenze. Nudo, in pieno giorno, l’uomo stava lanciando soldi in aria, disturbando i passanti e farfugliando frasi sconnesse.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Carabinieri, i vigili urbani e la Polizia. L’uomo è stato portato di corsa al Pronto Soccorso e, quasi sicuramente, sarà denunciato per atti osceni in luogo pubblico.