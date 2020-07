Isernia, si riunisce il consiglio provinciale

Il Consiglio Provinciale è convocato, in seduta ordinaria alle ore 17,30 del giorno 21/07/2020 in prima convocazione, per trattare i seguenti argomenti: interpellanza a firma dei Consiglieri Manolo Sacco e Vittoria Succi (nota prot. n. 4489 del 14 maggio 2020) concernente la tassa provinciale COSAP relativa all’anno 2020 (artt. 72 e 73 Regolamento Consiglio Provinciale). Approvazione verbali sedute precedenti del 18 dicembre 2019, del 30 gennaio e 21 maggio 2020 (art. 69 Regolamento Consiglio Provinciale). Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2019 di cui al D.lgs. 118/2011, della relazione del Presidente e dei relativi allegati. Art. 227 D.Lgs. 267/2000.