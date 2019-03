Isernia, si bucano anche davanti alle chiese

Siringhe rinvenute in largo Cappuccini, proprio nei pressi della statua di San Francesco. Uno dei giardini simbolo della città di Isernia è ormai diventato un luogo dove ci si buca e, a giudicare dal numero, questo avviene molto spesso. Probabilmente, approfittando delle ore notturne, alcuni balordi scendono le scale che portano alla fontana sottostante la statua e, lontano da occhi indiscreti, si iniettano la dose quotidiana. Altre siringhe, inoltre, sono state rinvenute all’interno del vicino giardinetto e nei pressi del monumento ai caduti, poco distante da lì. Ad avvistare per prima le siringhe una bambina che, insieme al padre, stava giocando nella piazza dinanzi alla chiesa Sacro Cuore. Il genitore ha comunicato immediatamente alle autorità preposte la presenza degli oggetti, rimosse subito dopo. Ma lunedì sera le siringhe, come testimoniano le foto, hanno fatto di nuovo la loro comparsa.