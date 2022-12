Isernia sempre più un Comune “mangiaplastica”: in arrivo nuovo eco-compattatore

Isernia sarà sempre più un Comune “mangiaplastica”. L’Amministrazione di Palazzo San Francesco rende noto che la città riceverà oltre 25.000€ per l’acquisto di un eco-compattatore ad alta capacità, per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in plastica PET.Isernia è rientrata come beneficiaria nel “Programma Mangiaplastica”, iniziativa che intende sostenere gli enti locali nel miglioramento della qualità della raccolta differenziata e la valorizzazione della plastica nelle filiere del riciclo. Si intensifica così l’attività del Comune – già dotato di altri tre macchinari posizionati in altrettanti punti del centro urbano – per la raccolta differenziata e il miglioramento del ciclo della plastica. In questo settore, in cui l’Italia primeggia in ambito europeo, l’Amministrazione di Isernia è impegnata in maniera costante, anche in considerazione dei progetti di riconversione del sistema produttivo da economia lineare a economia circolare.