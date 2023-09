Isernia, scuolabus a pagamento: il Comune predispone il servizio, ma non copre i costi

Già non mancavano polemiche e accuse delle mamme al comune di Isernia per l’avvio dell’anno scolastico, soprattutto per la nuova distribuzione delle classi. Ma ora arriva la goccia che sicuramente farà traboccare il vaso della pazienza dei genitori. Infatti è stato predisposto il servizio di trasporto verso San Lazzaro, ma a pagamento.

E’ il Comune che lo fa sapere: “Nell’imminenza della riapertura delle scuole, prevista per domani 14 settembre, l’Amministrazione comunale informa che sarà regolarmente attivo il servizio di trasporto scolastico, prenotabile sul sito internet del Comune di Isernia, alla sezione “Servizi scolastici – Servizi a domanda individuale”.

Come anticipato nei mesi scorsi, il predetto trasporto sarà integrato da una navetta di collegamento destinata agli alunni della scuola secondaria di primo grado che svolgono le lezioni nei plessi di San Lazzaro.

Il servizio navetta sarà attivo già dalla mattinata di domani, con partenza unica, alle ore 8.00, da piazza Giustino D’Uva. Due, invece, gli orari di ritorno in considerazione del termine delle lezioni: alle ore 13.20 e alle 14.20 dai poli scolastici di San Lazzaro.

Il costo del servizio navetta è di 15 euro mensili. Sarà cura della ditta che gestisce il servizio informare l’utenza sulle modalità di pagamento”.

“Con questa integrazione al trasporto scolastico – fanno sapere dall’Amministrazione comunale di Isernia – diamo finalmente una risposta alle esigenze delle famiglie che da anni chiedono un supporto nella gestione del trasporto destinato agli alunni che frequentano le scuole di San Lazzaro. Si coglie l’occasione per informare la cittadinanza che, restando in tema di servizi dedicati alla popolazione scolastica, sono state espletate tutte le procedure di gara per l’affidamento del servizio mensa che, pertanto, sarà attivato nei prossimi giorni. In argomento, l’Amministrazione comunale promuoverà un incontro sul tema, al fine di illustrare tutte le novità che riguardano la mensa nelle scuole di sua competenza”.