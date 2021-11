Isernia, scolari in fila per i tamponi al Veneziale

Isernia, in fila al Veneziale per i tamponi agli scolari della San Giovanni Bosco.

Quelli effettuati su alunni e docenti della Giovanni XXIII hanno dato esito negativo e il preside, Bruno Caccioppoli, ha disposto il rientro in presenza di tutte le classi. Alla San Giovani Bosco invece le classi attualmente in dad sono 7.

Quattro (due della primaria e due della secondaria) hanno già fatto un primo tampone. Lo ripeteranno venerdì. Dopodiché il dirigente, Giuseppe Posillico, deciderà il da farsi. Ci sono poi tre classi (due della rpimaria ed una della scondaria) che hanno fatto il tampone stamattina al “drive in” del Veneziale (vedi video). Dovranno ripeterlo tra cinque giorni. Ancora una volta il preside, all’esito del tampone di controllo, deciderà chi potrà rientrare in classe.

Entrambi i dirigenti hanno voluto rimarcare l’efficienza dell’azienda sanitaria regionale, sia per tempestività nelle comunicazioni, sia per chiarezza nelle azioni da porre in essere per contrastare la diffusione del Covid.