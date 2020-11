Per motivi precauzionali e quale intervento di profilassi sanitaria, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha fatto effettuare la totale sanificazione dei locali della sede comunale di Palazzo san Francesco e della sede distaccata dell’Area Tecnica in piazzale Michelangelo. Per le stesse ragioni, su disposizione del sindaco, ieri si è proceduto alla sanificazione di alcuni ambienti del Liceo “Vincenzo Cuoco” in via Leopardi.