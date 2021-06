Isernia, Salvini: “La Lega cresce, presto sarò in città”

“La Lega cresce anche a Isernia: benvenuta alla consigliera comunale Maria Cocozza. Sarò presto in città, per le elezioni e per raccogliere firme per i referendum sulla Giustizia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Il segratario del Carroccio, dunque, tornerà a breve in regione dopo le apparizioni della scorsa estate: questa volta sarà ad Isernia per una raccolta firme per il referendum che la Lega ha proposto insieme al Partito Radicale.